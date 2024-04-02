Полная отмена оплаты с апреля: всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз

Пользователям популярных интернет-магазинов было объявлено о скором появлении нового сюрприза – начиная с апреля, клиенты маркетплейсов смогут полностью вернуть оплату за товары. Подтверждение этого права для покупателей было получено на нескольких уровнях.

Это изменение затронет всех, кто привык заказывать товары через онлайн-магазины, включая такие популярные площадки, как Wildberries, Ozon и AliExpress, а также их менее известных конкурентов. Многие площадки уже ранее внедрили платный возврат товаров для своих пользователей.