Пострадавшему от ледяной глыбы в Печоре мальчику продолжают оказывать медицинскую помощь
- 17:15 2 апреля
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- Елизавета Петрова
В Минздраве Коми сообщили о состоянии семилетнего мальчика из Печоры, который пострадал от падения ледяной глыбы. Инцидент произошел 27 февраля, когда ребенок находился возле подъезда многоквартирного дома на улице Советской.
Ледяная глыба упала на него с крыши, и мальчик получил травму ноги, в результате чего его госпитализировали. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью человека.
Пострадавший мальчик продолжает находиться в травматологическом отделении Печорской ЦРБ, и его общее состояние оценивается как удовлетворительное. Специалисты провели консультации с республиканскими экспертами для определения дальнейшего лечения и реабилитации.
Ответственные лица в региональном Минздраве отметили, что с 1 по 28 марта в Коми не было зарегистрировано случаев падения льда и снега на людей с крыш зданий. Однако, в республике были неоднократные случаи получения травм людьми при падении на ледяной поверхности. Например, в Сыктывкаре с 1 по 28 марта было зафиксировано 570 обращений в связи с падением на льду. Половина из них связана с переломами, а остальные случаи относятся к растяжениям и ушибам.