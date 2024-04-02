Пострадавшему от ледяной глыбы в Печоре мальчику продолжают оказывать медицинскую помощь

В Минздраве Коми сообщили о состоянии семилетнего мальчика из Печоры, который пострадал от падения ледяной глыбы. Инцидент произошел 27 февраля, когда ребенок находился возле подъезда многоквартирного дома на улице Советской.

Ледяная глыба упала на него с крыши, и мальчик получил травму ноги, в результате чего его госпитализировали. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к неосторожному причинению тяжкого вреда здоровью человека.