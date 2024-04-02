Гости обалдеют от этой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

В книге "Кухмейстера Андрея Христиана Криспа" есть рецепты блинов на сливках, которые использовались еще в 1788 году и ранее. Первый рецепт предлагает использовать 1 литр подогретых сливок, 6 целых яиц, 6 желтков и достаточное количество муки для создания жидкого теста. Все ингредиенты следует тщательно смешать, чтобы избежать комков, а затем добавить 110 грамм топленого масла.

Второй рецепт, предназначенный для знатных особ, включает в себя добавление вина. Для приготовления маленьких блинчиков по этому рецепту понадобятся 100 грамм дрожжей, стакан сливок, 4 яйца, 230 грамм сливочного масла, мука (по необходимости), 230 грамм сахара, 1 чайная ложка соли и 1 стакан дробленого миндаля. В рецепте также указывается добавить "несколько капель розовой воды", которую можно заменить эфирным маслом розы.