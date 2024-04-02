Ученые назвали группу крови самых красивых людей планеты
- 19:40 2 апреля
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- Служба новостей
Западные ученые выяснили, что люди с определенной группой отличаются от остальных внешними данными. Говоря проще - они красивее остальных. Об этом рассказал канал Южный федеральный.
Результаты исследования появились на на страницах журнала PlanetToday, где указано, что группа крови может определять не только интеллектуальные данные человека, но и его внешний вид.
Согласно этим данным, люди с первой группой крови обладают особым шармом и привекательностью. По мнению ученых, люди с этой первой группой крови привлекают противоположный пол, будто магнит, благодаря повышенной сексуальности.
Люди с второй группой крови тоже обладают особыми талантами и харизмой. Эти люди работоспособны, также, как и носители третьей группой крови.
А обладателей четвертой группы крови ученые называют "романтиками с изюминкой". Они могут проявлять заботы и ласку, но порой бывают слишком хладнокровными, сообщает progoroduhta.ru.