Ученые назвали группу крови самых красивых людей планеты

Западные ученые выяснили, что люди с определенной группой отличаются от остальных внешними данными. Говоря проще - они красивее остальных. Об этом рассказал канал Южный федеральный.

Результаты исследования появились на на страницах журнала PlanetToday, где указано, что группа крови может определять не только интеллектуальные данные человека, но и его внешний вид.