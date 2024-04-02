Стали известны имена лучших профессионалов среди студентов в Коми

В Коми были определены лучшие студенты техникумов и колледжей, которые проявили себя как настоящие профессионалы. Более 140 студентов были награждены медалями за свои достижения на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий – 2024.

Этот знаковый момент был отмечен пресс-службой Минобрнауки Коми, которая сообщила, что призеры чемпионата получили золотые, серебряные и бронзовые медали в 48 номинациях. Соревнования проходили с 19 по 29 марта на базе средних профессиональных организаций, а также на базе ООО «Лузалес».