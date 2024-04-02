Стали известны имена лучших профессионалов среди студентов в Коми
- 16:45 2 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми были определены лучшие студенты техникумов и колледжей, которые проявили себя как настоящие профессионалы. Более 140 студентов были награждены медалями за свои достижения на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий – 2024.
Этот знаковый момент был отмечен пресс-службой Минобрнауки Коми, которая сообщила, что призеры чемпионата получили золотые, серебряные и бронзовые медали в 48 номинациях. Соревнования проходили с 19 по 29 марта на базе средних профессиональных организаций, а также на базе ООО «Лузалес».
В соревнованиях участвовали 267 участников, представляющих 48 различных компетенций. Победители регионального этапа будут представлять Республику Коми на межрегиональном этапе, который состоится в мае-июне 2024 года. Финал чемпионата высоких технологий запланирован на сентябрь, а финал чемпионата «Профессионалы» состоится в ноябре 2024 года.
В прошлом году два участника из Коми прошли в финал национального этапа. Евгений Мижгородский, студент Сыктывкарского политехнического техникума, достойно представил свой регион в компетенции «Реверсивный инжиниринг», а Дарья Параняк, студентка Воркутинского медицинского колледжа, проявила свои навыки в компетенции «Медицинский и социальный уход».
Этот чемпионат является частью федерального проекта «Профессионалитет» и соответствует целям национального проекта «Образование».