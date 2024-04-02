"Выходные перенесли из-за ситуации в стране": график майских праздников изменился

В текущем году российское правительство внесло изменения в график майских праздников, перенеся некоторые выходные дни Изначально выходной день, который приходился на 27 апреля, был перенесен на понедельник, 29 апреля, делая этот день дополнительным нерабочим. Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января, сообщает gorodkirov.ru.

Таким образом, майские праздники в этом году разделены на два блока. Первый блок включает в себя выходные с 28 апреля по 1 мая, включая дополнительные выходные дни 29 и 30 апреля. После этого следует два рабочих дня, 2 и 3 мая.

Второй блок праздничных дней начинается со субботы, 4 мая, и продолжается до воскресенья, 12 мая. Он включает в себя выходные дни 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая.