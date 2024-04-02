В Сыктывкаре и девяти районах Коми синоптики пообещали грозу 2 апреля
- 14:30 2 апреля
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- Елизавета Петрова
Во вторник, 2 апреля, жители Сыктывкара и девяти районов Коми должны быть готовы к грозе. Эту информацию передала пресс-служба МЧС республики.
Особенно южные районы подвержены этому непривычному для начала апреля явлению. Прогнозируется, что гроза будет актуальной до трех часов дня. Нетипичная для начала апреля ожидается в 10 муниципалитетах Коми. Местами грозы прогнозируются в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в Сыктывкаре.
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