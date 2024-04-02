Эжвинцам снизят плату за некачественное водоснабжение
- 13:45 2 апреля
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- Елизавета Петрова
Эжвинцы получат перерасчет за некачественную холодную воду. Недавно специалисты ЭМУП "Жилкомхоз" завершили настройку программного обеспечения, которое позволит провести автоматический перерасчет по услугам холодного водоснабжения. Это стало необходимым из-за массовых жалоб жителей Эжвы на некачественную воду.
Многие люди столкнулись с проблемой вытекания коричневой или даже черной воды из кранов. Кроме того, некачественная вода портит одежду при стирке и повреждает посуду, включая чайники. В марте 2024 года Управление Роспотребнадзора по Республике Коми провело сбор образцов холодной воды из нескольких многоквартирных домов в Эжве.
Последующая санитарно-эпидемиологическая экспертиза выявила наличие марганца в воде. Это послужило поводом для главы Коми потребовать от мэра Сыктывкара решить проблему с водой в Эжве в течение одного месяца. В рамках поручений главы Коми было организовано доставка питьевой воды в 17 социальных учреждений города, таких как школы, детские сады и медучреждения.
Однако, касательно жилых домов, глава Коми Владимир Уйба потребовал от Владимира Голдина лично контролировать процесс перерасчета для жителей Эжвы с момента обнаружения некачественной воды в многоквартирных домах. Согласно информации, полученной от ЭМУП "Жилкомхоз", перерасчет будет произведен для всех потребителей холодной воды с 6 марта 2024 года (даты сбора образцов воды) до момента восстановления качества поставляемой воды.
Перерасчет за март 2024 года будет включен в квитанцию за этот месяц, а дальнейшие перерасчеты будут проводиться в аналогичном порядке. Благодаря автоматическому режиму перерасчета, потребителям не требуется подавать дополнительные заявления на получение компенсации.