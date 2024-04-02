Эжвинцам снизят плату за некачественное водоснабжение

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Эжвинцы получат перерасчет за некачественную холодную воду. Недавно специалисты ЭМУП "Жилкомхоз" завершили настройку программного обеспечения, которое позволит провести автоматический перерасчет по услугам холодного водоснабжения. Это стало необходимым из-за массовых жалоб жителей Эжвы на некачественную воду. Многие люди столкнулись с проблемой вытекания коричневой или даже черной воды из кранов. Кроме того, некачественная вода портит одежду при стирке и повреждает посуду, включая чайники. В марте 2024 года Управление Роспотребнадзора по Республике Коми провело сбор образцов холодной воды из нескольких многоквартирных домов в Эжве.

Последующая санитарно-эпидемиологическая экспертиза выявила наличие марганца в воде. Это послужило поводом для главы Коми потребовать от мэра Сыктывкара решить проблему с водой в Эжве в течение одного месяца. В рамках поручений главы Коми было организовано доставка питьевой воды в 17 социальных учреждений города, таких как школы, детские сады и медучреждения.

Однако, касательно жилых домов, глава Коми Владимир Уйба потребовал от Владимира Голдина лично контролировать процесс перерасчета для жителей Эжвы с момента обнаружения некачественной воды в многоквартирных домах. Согласно информации, полученной от ЭМУП "Жилкомхоз", перерасчет будет произведен для всех потребителей холодной воды с 6 марта 2024 года (даты сбора образцов воды) до момента восстановления качества поставляемой воды.