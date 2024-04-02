В Коми за год на 27% вырос спрос на вахтовиков

Аналитики hh.ru провели исследование и обнаружили, что в Коми спрос на вахтовых работников вырос на 27% по итогам первого квартала 2024 года. Местным компаниям требуется больше вахтовиков различных профессий, чем в прошлом году, и уже в начале этого года им понадобилось почти 2 тысяч таких работников.

В целом по России, предлагаемые зарплаты для вахтовиков варьируются от 106 782 до 172 414 рублей, в то время как медианная предлагаемая зарплата в стране составляет 60 тыс. рублей, а для рабочего персонала - 79 тыс. рублей.