В Коми за год на 27% вырос спрос на вахтовиков
- 12:00 2 апреля
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- Елизавета Петрова
Аналитики hh.ru провели исследование и обнаружили, что в Коми спрос на вахтовых работников вырос на 27% по итогам первого квартала 2024 года. Местным компаниям требуется больше вахтовиков различных профессий, чем в прошлом году, и уже в начале этого года им понадобилось почти 2 тысяч таких работников.
В целом по России, предлагаемые зарплаты для вахтовиков варьируются от 106 782 до 172 414 рублей, в то время как медианная предлагаемая зарплата в стране составляет 60 тыс. рублей, а для рабочего персонала - 79 тыс. рублей.
Компании из различных регионов страны, включая северные регионы (ХМАО, ЯНАО, Якутия), Юг (Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край), Сибирь (Новосибирск, Красноярск), СЗФО (Мурманск) и Приморье, предлагают высокие зарплаты для вахтовиков. В Коми средняя зарплата в регионе составляет около 58 тысяч рублей, а для рабочих предлагается до 118 тысяч рублей.
Однако, зарплаты вахтовиков в Коми значительно выросли с начала 2023 года, и в настоящее время они составляют от 120 000 до 195 402 рублей. Большинство вахтовых вакансий предлагают компенсации за проезд, проживание в вахтовых поселках, обеспечение сотовой связью и широкие программы социальных гарантий.
С начала 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 700 тыс. вахтовых вакансий, что на 44% больше, чем в начале прошлого года. Свердловская область, Красноярский край, Москва, Иркутская область и Башкирия являются регионами с наибольшим спросом на вахтовый персонал. Самый сильный рост спроса на вахтовиков отмечен в Адыгее (+146%), Костроме (+110%) и Рязани (+106%).
Строительные компании остаются абсолютными лидерами по количеству предлагаемых вакансий (более 145 тыс. или каждая пятая вакансия в стране), их количество увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Значительный рост вакансий также наблюдается в сфере "Розничная торговля", где количество вакансий увеличилось на 296% и составляет более 28 тыс. вакансий по сравнению с 2022 годом.