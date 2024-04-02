В Сыктывкаре закроют автомобильную ледовую переправу в Седкыркещ

В Сыктывкаре принято решение о закрытии автомобильной ледовой переправы в поселке Алешино в связи с наступающим потеплением. Это решение принято с целью обеспечения безопасности граждан, поскольку с выездом на лед становится все более опасно.

Администрация поселка Седкыркещ официально объявила об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Хотя постановление администрации Сыктывкара о закрытии автомобильной переправы в Седкыркещ еще не было опубликовано на сайте мэрии, это решение уже вступило в силу.