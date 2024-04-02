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В Сыктывкаре закроют автомобильную ледовую переправу в Седкыркещ

В Сыктывкаре закроют автомобильную ледовую переправу в СедкыркещФото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре принято решение о закрытии автомобильной ледовой переправы в поселке Алешино в связи с наступающим потеплением. Это решение принято с целью обеспечения безопасности граждан, поскольку с выездом на лед становится все более опасно.

Администрация поселка Седкыркещ официально объявила об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Хотя постановление администрации Сыктывкара о закрытии автомобильной переправы в Седкыркещ еще не было опубликовано на сайте мэрии, это решение уже вступило в силу.

Однако следует отметить, что пешеходная ледовая переправа продолжит функционировать, так что жители и гости поселка все равно смогут продолжать использовать этот способ перехода через реку. Кроме того, с 1 апреля в Сыктывкаре были введены ограничения на выход и выезд населения на ледовые водные объекты, за исключением ледовых переправ.

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