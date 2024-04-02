В Печоре женщина ударила подругу табуретом после обвинений в наркозависимости

В Печоре произошел инцидент, в результате которого жительница города нанесла табуреткой удар своей подруге. Причиной столкновения стали обвинения в наркозависимости, которые подруга высказала в адрес женщины. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Чтобы отразить оскорбление и защитить свою репутацию, женщина решила использовать физическую силу. Судебные органы рассмотрели дело и признали 37-летнюю жительницу Печоры виновной по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конкретно, она была признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.