В Печоре женщина ударила подругу табуретом после обвинений в наркозависимости
- 10:53 2 апреля
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- Елизавета Петрова
В Печоре произошел инцидент, в результате которого жительница города нанесла табуреткой удар своей подруге. Причиной столкновения стали обвинения в наркозависимости, которые подруга высказала в адрес женщины. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Чтобы отразить оскорбление и защитить свою репутацию, женщина решила использовать физическую силу. Судебные органы рассмотрели дело и признали 37-летнюю жительницу Печоры виновной по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конкретно, она была признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Суд установил, что инцидент произошел 12 октября 2023 года, когда женщина находилась в гостях у своей подруги и их общих знакомых. Во время вечеринки подруга предположила, что женщина употребляет наркотики, что вызвало серьезное оскорбление у обвиняемой. В результате она ударила подругу табуреткой по голове, что привело к легким телесным повреждениям.
Суд учел, что женщина уже имела судимость, и поэтому назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако, этот приговор еще не вступил в законную силу, поскольку прокуратура Коми сообщила о возможном обжаловании решения.