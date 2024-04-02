В МВД по Коми появились новые лейтенанты и капитан
- 10:44 2 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Министерстве внутренних дел Республики Коми прошла торжественная церемония присвоения новых специальных званий сотрудникам различных подразделений ведомства. Генерал-майор полиции Андрей Сицский поздравил всех коллег с этим значимым событием и вручил погоны.
Первое специальное звание "младший лейтенант полиции" было присвоено Валентине Косныревой, оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Коми. Звания лейтенанта полиции и лейтенанта внутренней службы получили Екатерина Петухова, оперуполномоченная отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Коми, и Мария Красевич, специалист центра финансового обеспечения МВД по Коми.
Звание старшего лейтенанта полиции было присвоено Владиславу Логинову, оператору группы применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Коми, а также Вячеславу Штымяку, старшему инспектору управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД по Коми.
Кроме того, погоны капитана полиции были вручены Яну Шимконису, старшему инспектору УГИБДД по Коми. В этот день офицерские погоны также были вручены сотрудникам территориальных органов внутренних дел, включая следователей, дознавателей, экспертов, сотрудников службы ПДН, участковых уполномоченных полиции и кадровых работников.