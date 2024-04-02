В МВД по Коми появились новые лейтенанты и капитан

В Министерстве внутренних дел Республики Коми прошла торжественная церемония присвоения новых специальных званий сотрудникам различных подразделений ведомства. Генерал-майор полиции Андрей Сицский поздравил всех коллег с этим значимым событием и вручил погоны.

Первое специальное звание "младший лейтенант полиции" было присвоено Валентине Косныревой, оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Коми. Звания лейтенанта полиции и лейтенанта внутренней службы получили Екатерина Петухова, оперуполномоченная отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Коми, и Мария Красевич, специалист центра финансового обеспечения МВД по Коми.