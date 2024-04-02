"Теперь будет запрещено": Всех, у кого есть квартира и дача, ждет сюрприз с 3 апреля

Владельцам квартир и дачных участков за городом грозит новый сюрприз. Не так давно вступили в силу изменения в законодательстве, которые повлекли за собой изменения в поведении собственников недвижимости. Об этом сообщил известный финансовый эксперт Валерий Попов.

Новые правила затронули как владельцев квартир в городе, так и жителей дачных участков за городом. Особенно изменились правила для дачников. Теперь у них будут совсем новые правила барбекю. Все предстоящие горячие сезоны они должны готовить шашлык только на мангалах, которые должны находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома. Сжигание веток и травы, к тому же, будет разрешено только в специальных бочках и на расстоянии 15 метров от дачного дома. Теперь вести костер на участке будет категорически запрещено.