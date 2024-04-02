С апреля пенсии будут приходить в другое время: в Соцфонде сказали, как теперь все будет
- 09:40 2 апреля
- 12+
- Служба новостей
В апреле 2024 года пенсионеры в России столкнутся с изменениями в расписании выплат пенсий. Это связано с наступающими майскими праздниками и выходными днями. Согласно новому расписанию, выплаты пенсий за май будут перечислены уже в конце апреля.
Майские праздники в этом году начнутся с 28 апреля, воскресенья, и продлятся до 1 мая. В связи с этим, пенсионеры, которые привыкли получать свои пенсии в первые дни каждого месяца, будут получать выплаты за май раньше обычного – уже в конце апреля.
Важно отметить, что поскольку суббота, 27 апреля, объявлена рабочим днем, почтовые отделения будут работать и в этот день, чтобы обеспечить выдачу пенсий. Благодаря этому изменению, многие пенсионеры смогут получить две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем уже в конце месяца за май. Это станет приятным сюрпризом для пожилых граждан, сообщает pg12.ru.