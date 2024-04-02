С апреля пенсии будут приходить в другое время: в Соцфонде сказали, как теперь все будет

В апреле 2024 года пенсионеры в России столкнутся с изменениями в расписании выплат пенсий. Это связано с наступающими майскими праздниками и выходными днями. Согласно новому расписанию, выплаты пенсий за май будут перечислены уже в конце апреля.

Майские праздники в этом году начнутся с 28 апреля, воскресенья, и продлятся до 1 мая. В связи с этим, пенсионеры, которые привыкли получать свои пенсии в первые дни каждого месяца, будут получать выплаты за май раньше обычного – уже в конце апреля.