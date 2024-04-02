В борьбе за трезвую семью житель Коми попал под уголовное преследование

В борьбе за трезвость житель Койгородского района оказался фигурантом уголовного дела. Подробности семейной драмы рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Как поясняется в материалах дела, происшествие случилось в январе 2024 года. Житель Койгородка поссорился с женой из-за алкоголя. Мужчина негодовал, что возлюбленная злоупотребляет спиртным и требовал, чтобы та немедленно "оставила стакан", при этом сам он в момент скандала был трезв. В ярости сельчанин не сдерживал эмоций и дважды толкнул женщину, упираясь рукой ей прямо в лицо, чем причинил возлюбленной физическую боль.