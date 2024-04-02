В борьбе за трезвую семью житель Коми попал под уголовное преследование
- 07:07 2 апреля
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- Татьяна Зубова
В борьбе за трезвость житель Койгородского района оказался фигурантом уголовного дела. Подробности семейной драмы рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
Как поясняется в материалах дела, происшествие случилось в январе 2024 года. Житель Койгородка поссорился с женой из-за алкоголя. Мужчина негодовал, что возлюбленная злоупотребляет спиртным и требовал, чтобы та немедленно "оставила стакан", при этом сам он в момент скандала был трезв. В ярости сельчанин не сдерживал эмоций и дважды толкнул женщину, упираясь рукой ей прямо в лицо, чем причинил возлюбленной физическую боль.
Добавим, это не первый случай, когда фигурант поднимал руку на супругу. Ранее он также привлекался к ответственности за причинение легкого вреда здоровья женщине. На момент совершения очередного преступления, прежняя судимость еще не была погашена.
Теперь агрессивному мужу вновь предстоит ответить перед законом. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Дело рассмотрят по существу в Сысольском районном суде.