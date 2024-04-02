Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с переселением 91-летней жительницы Коми
- 06:45 2 апреля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре 91-летняя пенсионерка не может выйти из полученной после переселения из аварийного жилья квартиры. Дело в том, что горожанка является инвалидом-колясочнткомч, а в новом доме ей предоставили квартиру на третьем этаже. При этом здание не оборудовано пандусом и лифтом. Фактически женщина оказалась запрета в своих новых квадратных метрах, что напрямую противоречит изначально обговоренным условиям.
Пенсионерка обратилась в суд, однако ситуация только усугубилась. Администрация предоставила женщине жилье в Корткеросе, что в 40 километрах от столицы Коми, где находятся все медицинские центры, в которых женщина регулярно проходит обследование.
Отметим, сыктывкарка является ребёнком войны и ветераном труда.
В итоге ситуация дошла до федерального уровня. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства взять ситуацию на контроль, провести процессуальную проверку. Доклад о промежуточных результатах и итоговое решение будут представлены в Москву в ближайшее время