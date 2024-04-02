В Сыктывдине мужчина убил женщину накануне своего Дня рождения
- 06:30 2 апреля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывдине за решетку отправится местный житель 54 лет, что убил любимую женщину накануне своего дня рождения. Подробнее о трагичной истории отношений рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
Судебным следствием было установлено, что в конце ноября минувшего 2023 года нетрезвый мужчина вступил в конфликт со своей сожительницей. Причиной разногласий стало замечание, которое женщина сделала ему относительно выпитого алкоголя, приобретенного как раз по случаю дня рождения сельчанина. От резких высказываний женщины, фигурант впал в ярость. Он схватил нож со стола и ударил им свою сожительницу в грудь. Женщина скончалась на месте преступления от полученной травмы. В тот же день гражданин явился в полицию и дал признательные показания.
Позднее обвиняемый изменил свою позицию и выдвинул две версии произошедшего. Сначала он утверждал, что женщина получила рану самостоятельно, упав на железную арматуру, которая выступала на крыльце. Вторая версия гласила, что он сам наступил на нож, когда споткнулся о ковер. Однако проведенная экспертиза опровергла данные версии обвиняемого, посчитав их неубедительными.
Суд посчитал вину мужчины полностью доказанной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил, уточнили вв ведомстве.