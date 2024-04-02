В Сыктывдине мужчина убил женщину накануне своего Дня рождения

В Сыктывдине за решетку отправится местный житель 54 лет, что убил любимую женщину накануне своего дня рождения. Подробнее о трагичной истории отношений рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Судебным следствием было установлено, что в конце ноября минувшего 2023 года нетрезвый мужчина вступил в конфликт со своей сожительницей. Причиной разногласий стало замечание, которое женщина сделала ему относительно выпитого алкоголя, приобретенного как раз по случаю дня рождения сельчанина. От резких высказываний женщины, фигурант впал в ярость. Он схватил нож со стола и ударил им свою сожительницу в грудь. Женщина скончалась на месте преступления от полученной травмы. В тот же день гражданин явился в полицию и дал признательные показания.