В Воркуте суд обязал обязал работодателя отдать 1,5 млн рублей травмированному работнику
- 19:15 1 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Воркуте работодатель выплатил 1,5 миллиона рублей травмированному работнику в качестве компенсации. Этот работник получил серьезное повреждение и стал инвалидом в результате несчастного случая, произошедшего во время выполнения трудовых обязанностей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Коми.
Работник оценил моральный ущерб, причиненный ему, в размере 10 миллионов рублей. Однако суд снизил сумму компенсации до 1,5 миллиона рублей. После этого было начато исполнительное производство в отношении работодателя.
Судебный пристав ОСП по г. Воркуте предупредил руководителя о возможной уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда и взыскания исполнительского сбора, если срок для добровольного исполнения требований будет нарушен. В целях обеспечения исполнения решения суда, на счетах компании было арестовано 1,5 миллиона рублей.
Однако должник не стал ожидать принудительного взыскания средств. В тот же день, когда ему было вручено постановление, он выплатил работнику всю сумму компенсации морального вреда. Таким образом, исполнительное производство было завершено, а арест с банковских счетов был снят.