В Воркуте суд обязал обязал работодателя отдать 1,5 млн рублей травмированному работнику

В Воркуте работодатель выплатил 1,5 миллиона рублей травмированному работнику в качестве компенсации. Этот работник получил серьезное повреждение и стал инвалидом в результате несчастного случая, произошедшего во время выполнения трудовых обязанностей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Коми.

Работник оценил моральный ущерб, причиненный ему, в размере 10 миллионов рублей. Однако суд снизил сумму компенсации до 1,5 миллиона рублей. После этого было начато исполнительное производство в отношении работодателя.