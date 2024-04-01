За несколько дней в Коми подано 5 тысяч заявлений на поступление в 1-й класс

За последние 4 дня в Коми было подано свыше 5 тысяч заявлений от родителей, желающих поступить своих детей в первый класс. Эту информацию сообщили представители регионального министерства образования.

Они напомнили, что сдать документы можно несколькими способами: через портал Госуслуги, используя функцию "Запись в школу", через портал дети11.рф, лично в школе или отправив их по почте. Портал Госуслуги стал одним из самых популярных способов подачи заявлений.