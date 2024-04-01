За несколько дней в Коми подано 5 тысяч заявлений на поступление в 1-й класс
- 18:04 1 апреля
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- Елизавета Петрова
За последние 4 дня в Коми было подано свыше 5 тысяч заявлений от родителей, желающих поступить своих детей в первый класс. Эту информацию сообщили представители регионального министерства образования.
Они напомнили, что сдать документы можно несколькими способами: через портал Госуслуги, используя функцию "Запись в школу", через портал дети11.рф, лично в школе или отправив их по почте. Портал Госуслуги стал одним из самых популярных способов подачи заявлений.
Ранее мы писали о том, что во всех сыктывкарских школах с 1 сентября будут действовать кадетские классы. Заместитель руководителя администрации столицы Коми и начальник управления образования, Ольга Бригида, поделилась этой новостью. Она отметила, что многие ученики проявляют активный интерес к силовым структурам и уже решили связать свою будущую профессию с работой в этих организациях.