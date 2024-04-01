Метель и сильный снег: МЧС объявило штормовое предупреждение в Коми
- 16:45 1 апреля
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- Елизавета Петрова
МЧС объявило штормовое предупреждение в Коми. С 18 часов 1 апреля до 6 часов 2 апреля в Усть-Цилемском районе ожидается сильный снег (6 мм и более/12 ч). С 06 ч до 18 ч 02.04 в Интинском, Воркутинском районах ожидается сильный снег (6 мм и более/12 ч), метель, временами с ухудшением видимости 1000-500 м.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Родителям необходимо провести беседы с детьми по действиям во время непогоды. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.