Метель и сильный снег: МЧС объявило штормовое предупреждение в Коми

МЧС объявило штормовое предупреждение в Коми. С 18 часов 1 апреля до 6 часов 2 апреля в Усть-Цилемском районе ожидается сильный снег (6 мм и более/12 ч). С 06 ч до 18 ч 02.04 в Интинском, Воркутинском районах ожидается сильный снег (6 мм и более/12 ч), метель, временами с ухудшением видимости 1000-500 м. Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:



Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Родителям необходимо провести беседы с детьми по действиям во время непогоды. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.



Напоминаем:



- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";



- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.