В Коми поднялись цены на бензин

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Комистат проанализировал цены на топливо на АЗС в трех городах Республики Коми с 19 по 25 марта. Средняя стоимость 1 литра бензина АИ-92 в республике составила 47,37 руб., в начале месяца она была 46,97 руб. Выгоднее всего заправлять автомобиль в Сыктывкаре — 46,18 руб.

В первые дни марта АИ-95 стоил 52,18 руб., сейчас - 52,90 руб. При этом в Сыктывкаре 1 литр стоит 52,47 руб. Жителям Воркуты топливо обходится в 54,28 руб. за литр.

В Сыктывкаре бензин АИ-98 продают по 68,59 руб., в Ухте — 68,78 руб.

В среднем дизельное топливо подорожало почти на рубль - 65,02 за литр, в Сыктывкаре оно стоит 64,60 руб., в Ухте - 64,80 руб, в Воркуте.