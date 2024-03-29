В Коми подешевели яйца, а бензин подорожал
- 08:30 29 марта
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- Татьяна Зубова
В Коми зафиксировали очередное снижение цены на яйца. Теперь за десяток покупатели потратят на 2,2% меньше, чем неделей ранее.
О том, как еще изменились цены в магазинах региона с 19 по 25 марта, рассказали в Комистате.
Наибольший скачок цен зафиксирован на полукопченые и варено-копченые колбасы - стоимость выросла на 8, 3%, довольно сильно подорожали и твердые, полутвердые и мягкие сыры - примерно на 5, 4%, за сосиски и сордельки покупателям теперь придётся заплатить на 3, 6%. Кроме этого, небольшое подорожание зафиксировали в отделе сметаны, творога, подсолнечного масла, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов – примерно 1-1, 2%.
Во фруктово-овощном отделе доступнее в цене стали яблоки - на 3, 4%, белокачанную капусту - 1, 6% и репчатый лук - 1, 3%. Свёкла и картофель, напротив, подорожали примерно - на 3, 6-3, 7%.
Среди медицинских препаратов подешевел ренгалин (на 1, 3%), а Эргоферон вырос в цене на 1, 6%.
Автолюбителям, чтобы заправить авто бензином, теперь придётся отдать на 1, 1% больше, дизельным топливом - на 0, 6%.