Житель Коми выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей

В Коми появилась радостная история о местном жителе, который сумел выиграть почти 6 миллионов рублей в лотерее. Розыгрыш приза впечатляющей суммы в размере 5 824 116 рублей произошел 31 марта, и удача улыбнулась именно этому участнику из Коми.

Пока что победитель не обратился за своим выигрышем, и мы можем только гадать, какие планы он строит на будущее. Однако известно, что участник приобрел билет всего за 60 рублей, используя мобильное приложение.