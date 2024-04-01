Житель Коми выиграл в лотерею почти 6 миллионов рублей
- 14:30 1 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми появилась радостная история о местном жителе, который сумел выиграть почти 6 миллионов рублей в лотерее. Розыгрыш приза впечатляющей суммы в размере 5 824 116 рублей произошел 31 марта, и удача улыбнулась именно этому участнику из Коми.
Пока что победитель не обратился за своим выигрышем, и мы можем только гадать, какие планы он строит на будущее. Однако известно, что участник приобрел билет всего за 60 рублей, используя мобильное приложение.
Это демонстрирует, что даже с небольшими вложениями можно иметь шанс на большую удачу. Такие новости всегда приятно слышать, поскольку они вдохновляют и дарят надежду на то, что удача может улыбнуться каждому из нас.