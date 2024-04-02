Все идет как надо: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями
- 05:50 2 апреля
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Их жизнь превратится в сказку в последние даты марта
Известный астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на ближайшее время, указав на благоприятные периоды для Тельцов, Близнецов и Львов, сообщает pg21.ru.
Тельцам обещается удача в деловой сфере: командировки и повседневные задачи будут успешными, важные переговоры и сделки завершатся положительно, а спорные вопросы разрешатся в их пользу.
Близнецы могут рассчитывать на успех в путешествиях и в личной жизни, а также на возобновление старых и появление новых знакомств, хотя прибыль от этих начинаний может быстро исчезнуть на мелкие расходы.
Львам предсказываются значимые достижения на работе, возможность развития профессиональных навыков и потребность в оказании помощи родственникам.