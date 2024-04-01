Царские рогалики за 25 минут: понадобится всего 1 ингредиент
- 21:15 1 апреля
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Рогалики — это замечательная выпечка, которая известна многим по всему миру. И хотя их история насыщена загадками и противоречиями, вкус этого лакомства завоевал сердца многих. В разных странах ведется настоящая борьба за звание родины рогаликов. Например, в Венгрии утверждают, что они впервые испекли рогалики еще в XVII веке. Однако, турецкая версия гласит, что рогалики стали выпекать уже в Османской Империи после освобождения Буды в 1686 году, пишет sevastopolmedia.ru.
Существуют также предположения, что рогалики могли появиться еще в XII веке. Несмотря на споры о происхождении, одно ясно — рогалики — это не просто выпечка, а настоящий деликатес, который стоит научиться готовить самостоятельно.
Вот простой рецепт для тех, кто желает приготовить рогалики у себя дома:
Ингредиенты
- 300 г творога (9%);
- 100 г сливочного масла;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 250 г муки;
- 2 столовые ложки сахара.
Способ приготовления
- В миске смешайте творог, сливочное масло, ванильный сахар, разрыхлитель и просеянную муку. Замесите однородное тесто.
- Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут. Затем разделите его на две части и сформируйте из них колобки.
- Раскатайте каждый колобок в тонкий круглый пласт и разрежьте на треугольники.
- Посыпьте треугольники сахаром и сверните их, начиная с широкой стороны, к узкому концу.
- Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 градусах около 25 минут.
- Получите в своем доме ароматные и вкусные рогалики, которые можно подавать к чаю или кофе.