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Царские рогалики за 25 минут: понадобится всего 1 ингредиент

Царские рогалики за 25 минут: понадобится всего 1 ингредиентfreepik.com

Рогалики — это замечательная выпечка, которая известна многим по всему миру. И хотя их история насыщена загадками и противоречиями, вкус этого лакомства завоевал сердца многих. В разных странах ведется настоящая борьба за звание родины рогаликов. Например, в Венгрии утверждают, что они впервые испекли рогалики еще в XVII веке. Однако, турецкая версия гласит, что рогалики стали выпекать уже в Османской Империи после освобождения Буды в 1686 году, пишет sevastopolmedia.ru.

Существуют также предположения, что рогалики могли появиться еще в XII веке. Несмотря на споры о происхождении, одно ясно — рогалики — это не просто выпечка, а настоящий деликатес, который стоит научиться готовить самостоятельно.

Вот простой рецепт для тех, кто желает приготовить рогалики у себя дома:

Ингредиенты

  • 300 г творога (9%);
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 250 г муки;
  • 2 столовые ложки сахара.

Способ приготовления

  1. В миске смешайте творог, сливочное масло, ванильный сахар, разрыхлитель и просеянную муку. Замесите однородное тесто.
  2. Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут. Затем разделите его на две части и сформируйте из них колобки.
  3. Раскатайте каждый колобок в тонкий круглый пласт и разрежьте на треугольники.
  4. Посыпьте треугольники сахаром и сверните их, начиная с широкой стороны, к узкому концу.
  5. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 градусах около 25 минут.
  6. Получите в своем доме ароматные и вкусные рогалики, которые можно подавать к чаю или кофе.

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