Рогалики — это замечательная выпечка, которая известна многим по всему миру. И хотя их история насыщена загадками и противоречиями, вкус этого лакомства завоевал сердца многих. В разных странах ведется настоящая борьба за звание родины рогаликов. Например, в Венгрии утверждают, что они впервые испекли рогалики еще в XVII веке. Однако, турецкая версия гласит, что рогалики стали выпекать уже в Османской Империи после освобождения Буды в 1686 году, пишет sevastopolmedia.ru.

Существуют также предположения, что рогалики могли появиться еще в XII веке. Несмотря на споры о происхождении, одно ясно — рогалики — это не просто выпечка, а настоящий деликатес, который стоит научиться готовить самостоятельно.