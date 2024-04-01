Владимир Уйба раскритиковал главврача Троицко-Печорской ЦРБ

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Владимир Уйба высказал свою критику в адрес главврача Троицко-Печорской ЦРБ, отметив, что вмешался в очень неприемлемую ситуацию. Он получил сигнал об этом из Центра управления регионом. Жители поселка Русаново обратились в социальных сетях, чтобы сообщить, что автомобиль скорой помощи перестал функционировать. Это привело к тому, что пациенты из Русаново, а также из Шерляги, Скаляпа и Тимушбора остались без необходимого медицинского обслуживания.

Фельдшерам стало невозможно добираться до этих населенных пунктов без специализированного транспорта. Кроме того, водитель службы «03» больше не мог доставлять лекарства жителям сельской местности. Причина этому была в увольнении водителя, который не согласился с уменьшением оплаты труда вдвое.

По указанию Владимира Уйбы, Минздрав Коми провел расследование данной ситуации. Выяснилось, что главврач самостоятельно снизил ставку на 50% без разрешения регионального профильного ведомства.

В своем объявлении Владимир Уйба подчеркнул, что Минздрав никогда не одобрил бы такую инициативу главврача. Он приказал восстановить полную ставку водителю, чтобы вернуть его на работу, и добавить 25% к окладу за особый принцип работы на дому.

Это означает, что водитель всегда готов сесть за руль и отправиться на неотложный вызов, даже в выходные и праздничные дни. Такая работа требует значительных усилий и должна быть должным образом оплачена.

Ставка водителя будет не только восстановлена, но и увеличена. В отношении главврача будут приняты дисциплинарные меры. Владимир Уйба подчеркнул, что такое самодеятельное поведение руководителей медицинских учреждений как в городах, так и в районах недопустимо. Он надеется, что эта ситуация послужит примером для других ЦРБ в Коми, чтобы они не повторяли подобные ошибки в управлении системой здравоохранения.