Жительница Визинги перевела аферистам 10 тысяч рублей под предлогом обучения экстрасенсорным услугам

Визингинская жительница, родившаяся в 1972 году, обратилась в полицию Сысольского района, чтобы сообщить о случае мошенничества, в результате которого она потеряла 10 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что надеялась заработать немного денег на оплату обучения экстрасенсорным услугам. В социальной сети она прошла пять бесплатных уроков у одной из ясновидящих, которая затем предложила ей получить сертификат о прохождении курсов.