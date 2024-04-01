Жительница Визинги перевела аферистам 10 тысяч рублей под предлогом обучения экстрасенсорным услугам
- 12:00 1 апреля
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- Елизавета Петрова
Визингинская жительница, родившаяся в 1972 году, обратилась в полицию Сысольского района, чтобы сообщить о случае мошенничества, в результате которого она потеряла 10 тысяч рублей.
Женщина рассказала, что надеялась заработать немного денег на оплату обучения экстрасенсорным услугам. В социальной сети она прошла пять бесплатных уроков у одной из ясновидящих, которая затем предложила ей получить сертификат о прохождении курсов.
Для этого женщине было необходимо перейти по ссылке, которую ясновидящая отправит ей, и ввести свои конфиденциальные данные, а также произвести оплату. После выполнения всех требований, женщина была связана через известный мессенджер с неким "брокером", который предложил ей быстрый заработок.
Она скачала специальное приложение, зарегистрировала электронный кошелек и совершила две транзакции, пополнив свой баланс на 10 тысяч рублей. Женщина наблюдала, как сумма ее вклада быстро росла, но когда попыталась вывести деньги, она обнаружила, что приложение заблокировано, а ее "куратор" прекратил контакт с ней.
По данному случаю следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество.