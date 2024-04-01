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Жительница Визинги перевела аферистам 10 тысяч рублей под предлогом обучения экстрасенсорным услугам

Жительница Визинги перевела аферистам 10 тысяч рублей под предлогом обучения экстрасенсорным услугамФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Визингинская жительница, родившаяся в 1972 году, обратилась в полицию Сысольского района, чтобы сообщить о случае мошенничества, в результате которого она потеряла 10 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что надеялась заработать немного денег на оплату обучения экстрасенсорным услугам. В социальной сети она прошла пять бесплатных уроков у одной из ясновидящих, которая затем предложила ей получить сертификат о прохождении курсов.

Для этого женщине было необходимо перейти по ссылке, которую ясновидящая отправит ей, и ввести свои конфиденциальные данные, а также произвести оплату. После выполнения всех требований, женщина была связана через известный мессенджер с неким "брокером", который предложил ей быстрый заработок.

Она скачала специальное приложение, зарегистрировала электронный кошелек и совершила две транзакции, пополнив свой баланс на 10 тысяч рублей. Женщина наблюдала, как сумма ее вклада быстро росла, но когда попыталась вывести деньги, она обнаружила, что приложение заблокировано, а ее "куратор" прекратил контакт с ней.

По данному случаю следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество.

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