Полная отмена оплаты: всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз в апреле

Фото из архива "Про Города"

Твердое решение на этот счет уже принято По сообщениям, пользователям популярных интернет-магазинов было объявлено о скором изменении политики возврата товаров. Согласно новым правилам, начиная с апреля, клиенты маркетплейсов смогут полностью вернуть оплату за товары. Это изменение затронет множество онлайн-магазинов, включая такие платформы, как Wildberries, Ozon и AliExpress.

Ранее некоторые интернет-магазины уже вводили платный возврат товаров. Например, на площадке Wildberries до сих пор действует плата в размере 100 рублей за заказ, если покупатель не забирает товар из пункта выдачи или отказывается от доставки. Однако эксперты утверждают, что интернет-магазины не имеют права взимать плату за обратную транспортировку товаров.

Согласно высказываниям Роспотребнадзора и юриста Максима Иванова, платной возврат не должно быть и в случае, если товар оказался качественным, но не подошел клиенту по каким-либо причинам, и он решил от него отказаться. Поэтому начиная с апреля российские покупатели смогут отказаться от любого товара и оформить полный возврат оплаты. Если интернет-магазины продолжат взимать плату за возврат, покупатели могут обратиться в соответствующие органы за защитой своих прав.