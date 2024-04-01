В Сыктывдинском районе открытая дверь ВАЗа стала причиной аварии

В Сыктывдинском районе 31 марта около 18:55 произошла авария, в которой участвовали две легковые машины. Об этом сообщает БНК.

Водитель ВАЗ-2114, мужчина 2001 года рождения, решил открыть дверь своего автомобиля, находясь припаркованным на обочине дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар, на 30-м километре. В это же время, мужчина 1987 года рождения, управляющий Kia Carens, решил выполнить маневр обгона.