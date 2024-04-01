В Сыктывдинском районе открытая дверь ВАЗа стала причиной аварии
- 10:30 1 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывдинском районе 31 марта около 18:55 произошла авария, в которой участвовали две легковые машины. Об этом сообщает БНК.
Водитель ВАЗ-2114, мужчина 2001 года рождения, решил открыть дверь своего автомобиля, находясь припаркованным на обочине дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар, на 30-м километре. В это же время, мужчина 1987 года рождения, управляющий Kia Carens, решил выполнить маневр обгона.
К сожалению, он не заметил открытую дверь ВАЗа и столкнулся с ней. В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2114. У него диагностировали ушибы левого бедра и ребер, однако госпитализация не потребовалась.
Водитель ВАЗа уже является водителем с 2020 года и за это время он уже восемь раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.