Смешайте 1 щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за 5 минут

Очистка духовки — это не только задача по удалению жира и остатков пищи, но и процесс, который требует тщательности и безопасности. Для достижения наилучших результатов можно применить несколько проверенных и рекомендованных методов, сообщает sevastopolmedia.ru.

Создание пасты из пищевой соды и воды — это первый шаг. Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты.

Нанесение пасты на внутренние стенки духовки — следующий этап. Равномерно распределите пасту по всей поверхности, избегая контакта с нагревательными элементами.

Подождите. Пасте нужно время для воздействия. Оставьте ее на несколько часов, чтобы содовая смесь могла проникнуть и разложить жировые отложения.

Уборка пасты. Смочите тряпку в воде и тщательно удалите пасту с внутренних стенок духовки. После этого можно воспользоваться уксусом — распылите его внутрь духовки и протрите поверхности. Реакция уксуса с содовой смесью поможет размягчить и удалить остатки грязи и пищи.

Завершающий этап — протирка. Тщательно протрите внутренние стенки духовки чистой и влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Использование лимонного раствора

Наполните термостойкую емкость водой и добавьте сок нескольких лимонов, а также разрезанные на несколько частей лимоны.

Поместите емкость в духовку и включите на 30-60 минут при температуре около 200 градусов.

Воздействие пара. Пар, выделяющийся в процессе, поможет размягчить жир и остатки пищи, облегчая их удаление после процесса очистки.

После выключения духовки и ее остывания, протрите внутренние стенки влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Важно следовать инструкциям и всегда соблюдать меры предосторожности при использовании чистящих средств. Таким образом, правильный уход за духовкой обеспечит ее долгий срок службы.