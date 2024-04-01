Теперь полный запрет: введено новое правило для всех, у кого есть дача и огород в 2024 году
- 10:15 1 апреля
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- Служба новостей
Для владельцев дач и огородов в 2024 году появилось новое правило, которое касается времени пребывания на участках. Подробнее об этом нововведении рассказал юрист Янис Юкша, передает портал pg12.ru.
В соответствии с новыми правилами, дачный сезон в России теперь четко регламентирован: он начинается 1 апреля и заканчивается 1 октября. Эти даты закреплены в нормативных актах, что делает их обязательными для соблюдения дачниками. Также в документах проведено различие между понятиями "частный дом" и "дача".
Так, проживание на постоянной основе разрешено в частных домах, оборудованных всеми необходимыми удобствами и коммуникациями. Владельцы таких домов имеют право требовать от поставщиков услуг регулярную подачу воды и электричества без задержек.
Для дачных же домов существуют особые правила. По новому закону, в зимний период, когда дачи обычно пустуют, подключение к коммуникациям может быть ограничено. Это связано с тем, что дачи не предназначены для постоянного проживания в холодное время года, и владельцам таких объектов не могут требовать постоянного подключения к ресурсам.
Владельцы дач все еще могут посещать свои участки вне основного сезона, то есть до 1 апреля и после 1 октября, для выполнения необходимых работ, таких как уборка снега или подготовка растений к зиме. Однако полноценное использование дач в этот период будет ограничено из-за невозможности подключения к коммуникациям.