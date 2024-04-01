Теперь полный запрет: введено новое правило для всех, у кого есть дача и огород в 2024 году

Для владельцев дач и огородов в 2024 году появилось новое правило, которое касается времени пребывания на участках. Подробнее об этом нововведении рассказал юрист Янис Юкша, передает портал pg12.ru.

В соответствии с новыми правилами, дачный сезон в России теперь четко регламентирован: он начинается 1 апреля и заканчивается 1 октября. Эти даты закреплены в нормативных актах, что делает их обязательными для соблюдения дачниками. Также в документах проведено различие между понятиями "частный дом" и "дача".