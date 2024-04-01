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Верховный суд Коми выдворил из России жителя Таджикистана

Верховный суд Коми выдворил из России жителя ТаджикистанаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Гражданин из Таджикистана был наказан административным штрафом и выдворением из России за нарушение правил пребывания.

Согласно протоколу об административном правонарушении, представленному в Сыктывдинском районном суде, было установлено, что гражданин Таджикистана, родившийся в 1998 году, прибыл в Россию 3 мая 2023 года и его срок временного пребывания истек 31 июля 2023 года.

Однако, с начала августа 2023 года он нарушал правила пребывания иностранных граждан в России, не покидая страну после истечения срока временного пребывания. В ходе судебного заседания гражданин Таджикистана не оспаривал свою вину, объясняя, что не покинул Россию из-за семейных отношений с гражданкой России.

Он утверждал, что у него есть фактические супружеские отношения с беременной гражданкой России, и что выдворение из России нарушает его право на уважение семьи и право на выбор места жительства.

Однако, суд отклонил эти доводы, поскольку не было представлено допустимых доказательств, подтверждающих наличие у иностранца супружеских отношений в России.

Сыктывдинский суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и назначил штраф в размере 3 000 рублей, а также принудительное административное выдворение за пределы России с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Ухта.

Иностранец не согласился с решением суда и обратился в Верховный суд Республики Коми с жалобой, в которой просил отменить решение районного суда, прекратить производство по делу и исключить административное выдворение. Он настаивал на том, что его право на уважение семьи и выбор места жительства были нарушены.

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