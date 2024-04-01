Умирал два месяца: в Сыктывкаре мужчина погиб от побоев знакомого

В Сыктывкаре перед судом предстанет 54-летний местный житель, что избил приятеля. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В материалах дела уточняется, что происшествие произошло еще в октябре минувшего 2023 года. В квартире одного из домов по улице Красноборской в поселке Верхняя Максаковка в ссоре "сцепились" два знакомых. В какой-то момент один из мужчин в ярости схватил деревянный предмет и дважды ударил им по голове оппонента. Тот не смог устоять на ногах и упал на пол. Пострадавшего госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. В течение двух месяцев врачи боролись за жизнь пациента, но мужчина все-таки погиб.