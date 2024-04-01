В жилом доме Сыктывкара произошла утечка газа

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В жилом доме Сыктывкара произошла утечка газа. О происшествии сообщили очевидцы. По информации свидетелей, авария произошла в субботу, 30 марта, в доме 168 по улице Карла Маркса. На место выехали спецслужбы, в том числе спасатели, медики и газовая служба.

Горожане также сообщили, что в этот же день в других районах к жильцам многоквартирных домов в квартиры приходили сотрудники газовой службы и проверяли наличие утечек.

Добавим, ранее в Сыктывкаре из-за утечки газа три человека попали в больницу. Среди пострадавших оказались двое детей. Всех отравившихся госпитализировали в больницу.