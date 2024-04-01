В жилом доме Сыктывкара произошла утечка газа
- 07:00 1 апреля
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- Татьяна Зубова
В жилом доме Сыктывкара произошла утечка газа. О происшествии сообщили очевидцы.
По информации свидетелей, авария произошла в субботу, 30 марта, в доме 168 по улице Карла Маркса. На место выехали спецслужбы, в том числе спасатели, медики и газовая служба.
Горожане также сообщили, что в этот же день в других районах к жильцам многоквартирных домов в квартиры приходили сотрудники газовой службы и проверяли наличие утечек.
Добавим, ранее в Сыктывкаре из-за утечки газа три человека попали в больницу. Среди пострадавших оказались двое детей. Всех отравившихся госпитализировали в больницу.
Тогда причиной утечки стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки. Специалисты не могли контролировать ситуацию, поскольку хозяйка квартиры не предоставляла доступ в жилое помещение. Эту версию потвердели в региональном управлении Следственного комитета. Однако сами жильцы говорят обратное. По их словам, никто с проверкой не приходил, напротив, жильцы сами не раз обращались в газовую службу с жалобой на характерный запах, однако на вызов так никто и не среагировал.