От - 25С до +14С: синоптики прогнозируют в Коми неделю контрастной погоды
- 06:45 1 апреля
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- Татьяна Зубова
В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на этой неделе. По информации синоптиков, республику "накроет" циклон, что придет с Балтики.
Активный атмосферный фронт пройдет через центр региона, что станет причиной очередных температурных контрастов. Так, на севере и в центральных районах Коми большую часть недели будет держаться скорее зимняя погода. Отклонение от нормы для данного времени года около 4-8С. Ночью столбик термометра опустится до и -7...-12С, днем установится околонулевая температура - в среднем от -2 до +3С.
В Заполярье все еще держатся морозы вплоть до -18...-25С ночью и -8...-13С днем. Синоптики также обещают снегопады.
В южной части Коми обратная ситуация. Здесь весна активно вступила в свои права и уже с завтрашнего дня температура воздуха прогреется до 9-14С. Также ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер, что подует с юга.