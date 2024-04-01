От - 25С до +14С: синоптики прогнозируют в Коми неделю контрастной погоды

В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на этой неделе. По информации синоптиков, республику "накроет" циклон, что придет с Балтики.

Активный атмосферный фронт пройдет через центр региона, что станет причиной очередных температурных контрастов. Так, на севере и в центральных районах Коми большую часть недели будет держаться скорее зимняя погода. Отклонение от нормы для данного времени года около 4-8С. Ночью столбик термометра опустится до и -7...-12С, днем установится околонулевая температура - в среднем от -2 до +3С.