Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для пожилых людей, которые не работают. Повышение составит 7,5 процента и приведет к установлению среднего размера страховой пенсии по старости в размере 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предлагается увеличить ее до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.