Полная отмена оплаты с апреля: всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз

Твердое решение на этот счет уже принято Пользователям популярных интернет-магазинов было объявлено о скором появлении нового сюрприза – начиная с апреля, клиенты маркетплейсов смогут полностью вернуть оплату за товары. Подтверждение этого права для покупателей было получено на нескольких уровнях.

Это изменение затронет всех, кто привык заказывать товары через онлайн-магазины, включая такие популярные площадки, как Wildberries, Ozon и AliExpress, а также их менее известных конкурентов. Многие площадки уже ранее внедрили платный возврат товаров для своих пользователей.

Например, такая политика до сих пор действует на площадке Wildberries, которая всё еще занимает первую позицию среди всех интернет-магазинов по обороту и узнаваемости на протяжении прошлого года и начала текущего. За не полученные товары, если покупатель не забрал их из пункта выдачи или не отказался от доставки, с клиента взимается плата в размере 100 рублей за заказ.

Однако несколько экспертных направлений подтвердили, что интернет-магазины не имеют права взимать плату за обратную транспортировку товаров. Специалисты считают, что гражданам не следует оплачивать такую услугу. Например, Роспотребнадзор заявил, что маркетплейсы не должны штрафовать покупателей за то, что те пытаются вернуть товар, который оказался с дефектами.