"Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране": в майские праздники внесли важные изменения

Все уже согласовано на официальном уровне В этом году правительство России внесло изменения в расписание майских праздников, чтобы россияне могли максимально насладиться весенним отдыхом. Согласно новому графику, некоторые выходные дни были перенесены.

Согласно производственному календарю, выходной день с субботы, 27 апреля, перенесен на понедельник, 29 апреля. Это делает понедельник дополнительным нерабочим днем.

Вторник, 30 апреля, также будет выходным днем, поскольку он перенесен со 2 ноября. Еще один выходной день выпадает на пятницу, 10 мая, благодаря переносу рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от традиционного графика, когда майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они будут распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

Воскресенье, 28 апреля

Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)

Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)

Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

Четверг, 2 мая

Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

Суббота, 4 мая

Воскресенье, 5 мая

Четверг, 9 мая (День Победы)

Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)

Суббота, 11 мая

Воскресенье, 12 мая