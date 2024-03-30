С 30 марта больше заправлять не будут. Всех водителей ждет неожиданное изменение на АЗС
- 00:00 31 марта
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- Служба новостей
Любителей автомобилей предупредили о скором изменении ситуации, которое коснется всех автозаправок. На станциях теперь будет введен строгий контроль за процессом заправки топлива. Теперь невозможно будет получить больше запрошенного объема топлива, пишет PRIMPRESS.
По мнению экспертов, значительные изменения затронут автозаправки, как в России, так и за ее пределами. Российские водители часто использовали казахстанские АЗС, особенно находящиеся в приграничных районах, например в Новосибирской, Челябинской, Омской областях и других.
Речь идет о заправках в Казахстане, которые часто посещают российские владельцы автомобилей в поисках топлива. В ближайшее время там начнут действовать новые меры контроля за отпуском бензина и других видов топлива. Это касается каждого водителя.
Местные власти решили ужесточить процесс отпуска жидкости водителям, чтобы количество топлива в баке соответствовало оплаченному. Для этого специалисты будут проводить проверки на каждой заправке. Это будут делать аккредитованные лаборатории, проводя тщательные измерения.
Теперь ошибка при заправке бензина должна быть минимальной. Например, если водитель просит 30 литров, отклонение не должно превышать 120 миллилитров. Следовательно, получить больше не удастся. Этим образом автолюбители будут защищены от недолива.
Эти правила начнут работать на всех заправках с 30 марта. Нарушителей будут оштрафовывать на значительные суммы.