С 30 марта больше заправлять не будут. Всех водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

Любителей автомобилей предупредили о скором изменении ситуации, которое коснется всех автозаправок. На станциях теперь будет введен строгий контроль за процессом заправки топлива. Теперь невозможно будет получить больше запрошенного объема топлива, пишет PRIMPRESS.

По мнению экспертов, значительные изменения затронут автозаправки, как в России, так и за ее пределами. Российские водители часто использовали казахстанские АЗС, особенно находящиеся в приграничных районах, например в Новосибирской, Челябинской, Омской областях и других.