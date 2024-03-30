Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» получит заслуженную прибавку к пенсии в 2024 году

В большинстве случаев ветераны труда, помимо своей пенсии, могут рассчитывать на различные льготы и дополнительные выплаты. Они имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, а также на льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению, как сообщается в официальных источниках Министерства труда.

Министерство труда напоминает, что процедура присвоения статуса "Ветеран труда" и условия для этого определяются законодательством и нормативными актами каждого региона. Для получения этого статуса необходимо предоставить соответствующие документы в уполномоченные органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса "Ветеран труда" принимается губернаторами или другими органами государственной власти регионов.