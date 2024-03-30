Не пейте эти помои: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за их подделки. Исследование проводилось на сублимированных видах кофе, так как они широко популярны и легко приготовить. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводилось исследование углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Согласно результатам исследования, высокую оценку за качество и безопасность получили марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.