Поцелованные богом: Глоба назвала два знака, которым удастся совершить прорыв в начале апреля 2024
- 16:10 30 марта
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- Служба новостей
Российский астролог Тамара Глоба дала прогноз на второй весенний месяц, пишет "КП". По мнению эксперта, наиболее успешно апрель сложится для представителей двух знаков Зодиака
В апреле 2024 года время расцвета и подъема начнется для Раков. Рожденные под этим знаком смогут, по словам Глобы, пройти через существенные перемены и достичь невиданного ранее успеха.
"Возникнут новые идеи, руководство будет их продвигать. Нужно беречь своих близких, домашних. Обратите внимание на проблемы, связанные с коммуникациями, а также с тем, что волнует вас в вопросах жилища", — предупредила Глоба.
Астролог посоветовала Ракам обратить внимание на предложения и проекты, которые будут проходить вдали от дома — они помогут озолотиться в самом прямом смысле слова.
Апрель станет невероятным месяцем для Водолеев.
"Период подъема. Время любви, повышенного внимания к вашей персоне. Окружающие обращают внимание на ваш вкус, силу, ваш потенциал и возможности. Апрель — месяц прорыва", — обещала Глоба.
Она отметила, что Водолеи за рабочими и денежными успехами не должны забывать о том, что родные и близкие в них очень нуждаются. Также в апреле одинокие Водолеи могут рассчитывать на большой успех у представителей противоположного пола.