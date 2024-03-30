"Теперь запрещено": пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 1 апреля
- 15:05 30 марта
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- Служба новостей
С 1 апреля пенсионерам с детьми или внуками следует быть предельно осторожными. Об этом рассказал заслуженный пенсионный эксперт Сергей Власов.
Согласно его мнению, речь идет о новом виде мошенничества, который набирает популярность в нашей стране. Данная схема хитрая и направлена на граждан с молодыми близкими родственниками.
Теперь преступники имеют возможность не только звонить и утверждать, что ребенок или внук пожилой личности оказался в беде и нуждается в финансовой поддержке, но также могут подделать голос родственника с применением специализированных программ. По мнению Власова, различить оригинал от фальшивки может быть чрезвычайно сложно.
Мошенники используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан. Пенсионер может подумать, что разговаривает с реальным внуком или сыном. На самом деле это будет аферист, желающий обмануть старшего человека и выманить у него деньги.
Они также могут имитировать голоса знакомых или коллег, поэтому необходимо проявлять более высокую бдительность. По словам эксперта, мошенники уже приступили к созданию цифровых портретов граждан на основе публичных данных из интернета.
Пожилых людей предостерегают от таких телефонных звонков. В ситуации подобного рода лучше положить трубку и дозвониться до родственника по его известному номеру телефона. Это правило следует соблюдать всем в ближайшее время, пишет progorodsamara.ru