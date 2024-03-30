Придется отказаться от всех льгот с апреля: пенсионерам объявили о серьёзном сюрпризе

Пенсионерам было сообщено о возможности получения дополнительных денежных средств сверх их пенсии. Для этого гражданам придется отказаться от одной или сразу всех имеющихся льгот с апреля текущего года. Однако в связи с этим повысились суммы компенсаций для пенсионеров. Об этом информировала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, многие пенсионеры, кроме основной пенсии, также получают различные дополнительные льготы от государства. Такие возможности предоставляются пожилым гражданам во всех регионах страны. Иногда эти льготы предоставляются в натуральной форме, например, через социальные карты, обеспечивающие бесплатный проезд в общественном транспорте или скидки в магазинах.

Однако в некоторых случаях пенсионерам удобнее получать льготы в денежной форме. Такая возможность предусмотрена во многих регионах и может быть значима для пенсионеров, поскольку такие деньги можно использовать по своему усмотрению. Однако для этого людям придется отказаться от своих текущих льгот.

Отказать от них можно будет уже с апреля, и взамен льгот будут начислены определенные денежные суммы. Например, в столичном регионе предусмотрены несколько вариантов такой компенсации. Так, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте за исключением такси. Однако отказавшись от этой льготы, человеку начислят дополнительно 503 рубля. И это значение, как отмечается, увеличилось недавно, что стало неожиданным сюрпризом для пенсионеров.