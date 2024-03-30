«С 1 апреля - полный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

Фото из архива "Про Города"

В ближайшее время владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ждут следующие изменения: Запрет на требование документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся информация о поверках хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Ресурсоснабжающие организации могут получить эту информацию из системы без запроса у самих владельцев квартир.

Перерасчет платы по показаниям счетчиков

Если управляющая компания начислила плату по нормативу при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.

Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до даты, когда была проведена поверка и подтверждена его исправность. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Узнать дату поверки счетчика можно следующими способами:

На самом счетчике (обычно указана на пломбе или на лицевой панели).

В квитанции за коммунальные услуги (в разделе «Показания счетчиков»).

В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

В единой системе Росреестра «Аршин».

Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или в специализированную организацию, которая имеет лицензию на установку и поверку счетчиков.

Замена счетчика производится за счет собственника. Однако в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть произведена бесплатно.