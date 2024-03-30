"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 1 апреля

С 1 апреля пожилым людям по всей стране доступно новое интересное предложение. Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева объявила, что старшие граждане теперь могут воспользоваться программами, предлагающими им возможность изучать новые профессии. Это предложение доступно через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.

Одно из новых направлений, которое предлагается в рамках этих клубов, - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.