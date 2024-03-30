"Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране": в майские праздники резко внесли изменения

В этом году российское правительство внесло изменения в график майских праздников, некоторые выходные перенесли. Выходной день, который приходился на 27 апреля, субботу, перенесли на понедельник, 29 апреля. Понедельник стал дополнительным нерабочим днем.

Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, так как он перенесен с 2 ноября. Еще один выходной день выпал на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от традиционного графика, когда майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

Воскресенье, 28 апреля

Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)

Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)

Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

Четверг, 2 мая

Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

Суббота, 4 мая

Воскресенье, 5 мая

Четверг, 9 мая (День Победы)

Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)

Суббота, 11 мая

Воскресенье, 12 мая