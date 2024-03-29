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В Коми разрешили проводить массовые мероприятия, отмененные после теракта в "Крокусе"

В Коми разрешили проводить массовые мероприятия, отмененные после теракта в "Крокусе"Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми было принято решение снять все ограничения на проведение различных культурных, спортивных, развлекательных и других мероприятий. Это распоряжение было подписано главой республики, Владимиром Уйбой.

Ранее, в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холле», где погибли 143 человека, введены были строгие ограничения. Теперь же, ситуация изменилась, и массовые мероприятия снова могут быть проведены.

Однако, необходимо отметить, что проведение таких мероприятий возможно только при условии, что организаторы возьмут на себя полную ответственность. Они должны обеспечить соблюдение всех требований в отношении антитеррористической защищенности мест проведения, где собирается большое количество людей.

Это включает в себя проведение необходимых проверок, использование средств безопасности и предоставление соответствующих условий для участников и посетителей мероприятий. 

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