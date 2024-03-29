В Коми разрешили проводить массовые мероприятия, отмененные после теракта в "Крокусе"

В Коми было принято решение снять все ограничения на проведение различных культурных, спортивных, развлекательных и других мероприятий. Это распоряжение было подписано главой республики, Владимиром Уйбой.

Ранее, в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холле», где погибли 143 человека, введены были строгие ограничения. Теперь же, ситуация изменилась, и массовые мероприятия снова могут быть проведены.