В Коми разрешили проводить массовые мероприятия, отмененные после теракта в "Крокусе"
- 14:00 29 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми было принято решение снять все ограничения на проведение различных культурных, спортивных, развлекательных и других мероприятий. Это распоряжение было подписано главой республики, Владимиром Уйбой.
Ранее, в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холле», где погибли 143 человека, введены были строгие ограничения. Теперь же, ситуация изменилась, и массовые мероприятия снова могут быть проведены.
Однако, необходимо отметить, что проведение таких мероприятий возможно только при условии, что организаторы возьмут на себя полную ответственность. Они должны обеспечить соблюдение всех требований в отношении антитеррористической защищенности мест проведения, где собирается большое количество людей.
Это включает в себя проведение необходимых проверок, использование средств безопасности и предоставление соответствующих условий для участников и посетителей мероприятий.