Гадость в бутылке: это растительное масло лучше обходить стороной. Опубликован черный список
- 17:00 29 марта
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- Служба новостей
Рафинированное растительное масло является неотъемлемой частью рациона многих российских домохозяек. Недавно Роскачество провело исследование, чтобы выяснить качество и соответствие стандартам различных видов масла, доступных на рынке. Результаты этого исследования были довольно интересными.
В ходе анализа 57 видов растительного масла эксперты Роскачества обнаружили, что большинство продуктов соответствовало стандартам российской системы качества. Однако у некоторых масел были выявлены некоторые недостатки, которые вызывают определенную озабоченность.
Несколько известных брендов, таких как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали требованиям по перекисному числу, указанному на упаковке в соответствии с ГОСТом, и не соответствовали заявленному классу. Это означает, что использование таких масел не рекомендуется даже в течение срока годности, указанного на упаковке. Такое несоответствие нормам перекисного числа является серьезным нарушением прав потребителей на получение достоверной информации, представленной на упаковке.
Кроме того, у образцов масел "Кубань" и "GREEN RAY" было обнаружено отклонение от ожидаемого жирно-кислотного состава, что свидетельствует о применении посторонних масел, не полученных из семян подсолнечника, в процессе их производства. Это вызывает вопросы о прозрачности и соответствии производителей заявленным компонентам и составу масла.
К счастью, были и образцы, которые удостоились российского знака качества: "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода". К этим маркам у экспертов не нашлось замечаний.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.