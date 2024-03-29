Гадость в бутылке: это растительное масло лучше обходить стороной. Опубликован черный список

Фото из архива "Про Города"

Рафинированное растительное масло является неотъемлемой частью рациона многих российских домохозяек. Недавно Роскачество провело исследование, чтобы выяснить качество и соответствие стандартам различных видов масла, доступных на рынке. Результаты этого исследования были довольно интересными.

В ходе анализа 57 видов растительного масла эксперты Роскачества обнаружили, что большинство продуктов соответствовало стандартам российской системы качества. Однако у некоторых масел были выявлены некоторые недостатки, которые вызывают определенную озабоченность.