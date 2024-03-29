"Теперь запрещено": пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 1 апреля

Фото из архива "Про Города"

Пожилым людям, имеющим близких родственников, сообщили о новой угрозе С 1 апреля пенсионерам с детьми или внуками следует быть предельно осторожными. Об этом рассказал заслуженный пенсионный эксперт Сергей Власов.

Согласно его мнению, речь идет о новом виде мошенничества, который набирает популярность в нашей стране. Данная схема хитрая и направлена на граждан с молодыми близкими родственниками.

Теперь преступники имеют возможность не только звонить и утверждать, что ребенок или внук пожилой личности оказался в беде и нуждается в финансовой поддержке, но также могут подделать голос родственника с применением специализированных программ. По мнению Власова, различить оригинал от фальшивки может быть чрезвычайно сложно.

Мошенники используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан. Пенсионер может подумать, что разговаривает с реальным внуком или сыном. На самом деле это будет аферист, желающий обмануть старшего человека и выманить у него деньги.

Они также могут имитировать голоса знакомых или коллег, поэтому необходимо проявлять более высокую бдительность. По словам эксперта, мошенники уже приступили к созданию цифровых портретов граждан на основе публичных данных из интернета.